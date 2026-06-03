Moni voi sisä­ministeriössä niin huonosti, että työsuojelu puuttui peliin, kertoo Yle.

Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle kertoo. Virasto vahvistaa Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön.



Ylen tietojen mukaan Lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella.

Useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta.



Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella.