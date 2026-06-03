Moni voi sisäministeriössä niin huonosti, että työsuojelu puuttui peliin, kertoo Yle.
Lupa- ja valvontavirasto teki toukokuussa työsuojelutarkastuksen sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosastolle, Yle kertoo. Virasto vahvistaa Ylelle tarkastuksen osaston henkilöstö- ja oikeusyksikköön.
Ylen tietojen mukaan Lupa- ja valvontavirasto teki tarkastuksen sisäministeriön työsuojeluvaltuutettujen valvontapyynnön perusteella.
Useat entiset ja nykyiset työntekijät kertovat kokemistaan epäkohdista kuten ilmapiiriongelmista ja työpaikkakiusaamisesta.
Tarkastuksen tulokset valmistuvat kesäkuun loppupuolella.