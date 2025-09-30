Miksi juuri aasit sopivat kuntoutukseen? Mitä etua koirasta on terapeutin vastaanotolla?

Koira tai vaikkapa lammas voi auttaa kuntoutumaan tai olla tukena terapiassa. Eläinavusteinen toiminta sopii kenelle vain iästä riippumatta.

– Kuka vain haluaa hyvää mieltä, rentoutumista, aitoja kokemuksia sosiaalisten eläinten kanssa, SatuAasin tallin psykologi Satu Valkas summaa Huomenta Suomessa.

Valkas käyttää eläinavusteisessa työssä aaseja.

– Sanon aina, että palveluillani on hymytakuu! Tallille kukaan ei ole tullut ja pysynyt myrtsinä, Valkas sanoo.

Hymy saa hyvänolonhormonit liikkeelle. Kun eläintä koskettaa ja siihen saa kontaktin, syntyy onnistumisen kokemuksia. Toiminnassa käy niin ADHD-, ahdistus- kuin masennusoireileviakin.

– Talliympäristössä on turvallista harjoitella taitoja minun tai aasien kanssa, ja niitä voi siirtää omaan arkielämään, Valkas sanoo.

Kun ovi aukeaa ja koira on vastassa, ihminen rentoutuu

Psykoterapeutti, psykologian tohtori Susanna Pekki-Erikkilä käyttää vastaanotollaan koiria. Pelkkkä koiran läsnäolo alentaa stressihormonitasoja ja rentouttaa ihmistä.

– Kuntoutuspsykoterapiassa koirat ovat joko passiivisia tai aktiivisia, riippuu vähän, mitä on asetettu tavoitteeksi ja mitä tehdään, Pekki-Erikkilä kuvaa.

Kun ovi aukeaa ja koira on vastassa, ihminen rentoutuu. Koira reagoi ihmisen eleisiin, ilmeisiin ja tunnetiloihin. Pekki-Erikkilä toivoisikin, että koirien vaikutusta masennus- ja ahdistuneisuusoireiden vähenemiseen tutkittaisiin.

– Se, että siellä on koira odottamassa, voi olla se syy, miksi nuori tai aikuinenkin tulee sinne tapaamiseen, varsinkin silloin, kun käsitellään vaikeampia aiheita. Se luo turvallisen ilmapiirin, Pekki-Erikkilä kuvaa.

Miksi juuri aasit sopivat kuntoutukseen? Mitä etua koirasta on terapeutin vastaanotolla? Millainen eläin sopii eläinavusteiseen työhön? Kuuntele keskustelu yllä olevalta videolta.

