Twin Peaksista tuttu näyttelijä menehtyi 44-vuotiaana.

Näyttelijä Owain Rhys Davies on kuollut 44-vuotiaana, kertoo BBC. Daviesin veli kirjoitti Instagramissa näyttelijän kuolleen yllättäen.

– Vaikka kuoleman olosuhteisiin liittyy vielä avoimia kysymyksiä, tämänhetkisen tietomme mukaan Owain menehtyi yllättäen, luonnollisesti ja rauhallisesti, hän kuvaili.

Davies tunnetaan parhaiten agentti Wilsonin roolista Twin Peaks -sarjan kolmannelta kaudelta, joka julkaistiin vuonna 2017. David Lynchin ja Mark Frostin luoman sarjan ensimmäiset kauden nähtiin 1990-1991.

Davis näytteli myös Netflixin The OA -sarjassa.