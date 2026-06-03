F1-kuljettaja Charlec Leclerc ja Ferrari-talli ovat tehneet monivuotisen jatkosopimuksen.

Italialaistalli tiedotti asiasta keskiviikkona. Sen mukaan monacolainen Leclerc jatkaa tiimin kuljettajana myös "tulevina kausina".

– En voisi olla onnellisempi jatkaessani tätä matkaa Ferrarin kanssa. Se on aina ollut minulle enemmän kuin vain pelkkä talli, Leclerc tunnelmoi tiedotteessa.

Tallipomo Fred Vasseurin mukaan jatkosopimus "tuntui luonnolliselta ratkaisulta".

Leclerc, 28, liittyi Ferrarin akatemiaan vuonna 2016, minkä jälkeen hän eteni askel askeleelta Ferrarin F1-kuljettajaksi. Debyyttivuotensa hän ajoi kumppanitalli Alfa Romeolla ja loikka Ferrarille tapahtui kaudella 2019.

Leclerc on ajanut Ferrarilla toiseksi eniten osakilpailuja ja paalupaikkoja, edellään vain Michael Schumacher. Osakilpailujavoittoja Leclerc on saavuttanut kahdeksan.