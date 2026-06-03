Love Island Suomi -ohjelmassa tavanneet Elviira ja Paulus muuttivat yhteen.

Love Island Suomi -ohjelman neljäs kausi huipentui kesällä 2023 Elviiran ja Pauluksen voittoon. Toisensa rakkauden saarella löytänyt pariskunta pitää yhtä edelleen.

Kaksikko paljasti sosiaalisessa mediassa ottaneensa uuden harppauksen suhteessaan: he muuttivat yhteen. Paulus on jakanut somekanavissaan hauskoja päivityksiä parin yhteiselosta.

– Päivä yksi, muutin tyttöystävän kanssa yhteen. Minulla odotti ruoka valmiina, kun tulin kotiin töistä tänään. Oli nakkikastiketta. Ja iltapalaksi oli lasagnea. Olen saanut tänään kahta eri ruokaa. Se on hyvä kokki, mutta se ei osaa täyttää astianpesukonetta, se on miinus. Tähän voisi tottua kyllä mielestäni, hän kertoo videolla.

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Elviira ja Paulus vierailivat Love Island -voittonsa jälkeen Huomenta Suomen haastattelussa.

Haastattelun aikana kerrattiin muun muassa sitä, miksei kaksikko kiinnostunut heti aluksi toisistaan romanttisesti ja pohdittiin, onko välimatkalla vaikutusta parin suhteeseen. Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!