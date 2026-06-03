Sää lämpenee lähipäivinä, mutta odotettavissa on myös sateita.
Pilvinen keskiviikko tarjoaa monin paikoin yli 20 asteen lämpötiloja ja etenkin maan länsiosassa kolkutellaan jopa hellelukemia. Sadealueita syntyy päivän edetessä useampia ja tuuli kuljettaa niitä hiljalleen kohti pohjoista.
– Voidaan käydä lähellä 24 astetta lännen lämpimimmillä seuduilla, jos aurinko vain pääsee kunnolla paistamaan, kertoo MTV Uutisten meteorologi Jenna Salminen.
Pohjois-Karjalasta ylöspäin on hieman viileämpää ja lämpötila pyörii 15 asteen tienoilla. Siellä pilvinen sää muuttuu sateiseksi vasta ensi yön aikana.
Loppuviikolla "kärähtämisen mahdollisuus"
Torstaina etelän puoleinen virtaus lämmittää myös Pohjois-Suomen ja Lapissakin lämpömittari kohoaa noin 20 asteeseen.
– Etelässä ja maan keskivaiheilla lämpötila lähtee nousuun ja saattaa käydä paikallisesti jopa hellelukemilla.
Loppuviikolla matalapaine tuo sateita etenkin Länsi-Suomen ylle, mutta ilma lämpenee entisestään ja aurinkokin pääsee näyttäytymään.
– Siinä on UV-säteily kohtalaista ja kärähtämisen mahdollisuus mukana, Salminen huomauttaa innokkaimmille auringonottajille.