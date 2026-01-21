Jääkiekon SM-liigan ottelussa Espoossa nähtiin poikkeuksellinen ratkaisumaali, kun HPK:n maalin siirtyminen kääntyi vieraiden voittomaaliksi.
Kiekko-Espoon Kasper Kulonummi haki jatkoajalla maalia, mutta kaatui päin maalivahti Kim Saarista. HPK:n maali siirtyi pois paikoiltaan.
HPK sai kiekon haltuunsa, joten tilannetta ei vihelletty poikki. Jesse Kiiskinen toi kiekon alueelle ja laukoi komeasti Kerhon 3–2-voittomaalin.
Kahden pisteen potti jatkoi HPK:n vahvaa tammikuun virettä. Liigan hänniltä hetkessä pudotuspeliviivan yläpuolelle noussut joukkue on voittanut vuodenvaihteen jälkeisistä kuudesta ottelustaan viisi.