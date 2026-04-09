Edesmennellä seksuaalirikollisella Jeffrey Epsteinillä oli aikoinaan läheiset välit myös presidentti Donald Trumpiin.
Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Melania Trump antoi torstai-iltana Suomen aikaa lausunnon Valkoisessa talossa.
Lausunnossaan hän kiisti, että hänellä olisi koskaan ollut suhdetta edesmenneeseen yhdysvaltalaissijoittajaan ja seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin.
– Valheet, jotka yhdistävät minut häpeälliseen Jeffrey Epsteiniin, on lopetettava tänään, Melania Trump sanoi ja lisäsi, että väitteet tahrivat hänen maineensa.
Melanie Trump sanoi harvinaisessa lausunnossaan myös, että Epstein ei esitellyt häntä presidentti Donald Trumpille.
Epstein tuomittiin seksuaalirikoksista
Jeffrey Epstein tuomittiin vuonna 2008 alaikäisiin liittyvistä seksuaalirikoksista. Myöhemmin häntä syytettiin siitä, että hän olisi maksanut seksistä kymmenille alaikäisille tytöille.
Epstein pidätettiin rikoksista epäiltynä heinäkuussa 2019. Hän teki viranomaisten mukaan itsemurhan vankilasellissään saman vuoden elokuussa.
Vuosikymmenien ajan Epstein liikkui vaikutusvaltaisissa piireissä, ja hänellä oli laajat verkostot. Epsteinillä oli aikoinaan läheiset välit myös presidentti Trumpiin.
Trumpia ei ole syytetty oikeudessa mistään Epsteiniin liittyvästä.