Räjähdys tapahtui Monacon keskustassa maanantai-iltana.
Monacon ja Ranskan poliisit etsivät miestä, jonka epäillään räjäyttäneen pakettipommin Monacon keskustassa maanantai-iltana. Räjähdyksessä loukkaantui kolme ihmistä, joista yhden kerrotaan olleen 13-vuotias lapsi, kirjoittaa brittilehti Guardian.
Monacon valtioministerin Christophe Mirmandin mukaan kaksi loukkaantuneista sai hengenvaaralliset vammat. Mirmandin mukaan pommi sisälsi todennäköisesti pultteja ja hauleja.
Ranskalaisten ja ukrainalaisten tiedotusvälineiden mukaan uhrit ovat ukrainalainen liikemies sekä hänen perheenjäseniään, kertoo uutistoimisto AP.
Ranskalainen televisiokanava BFM TV ja ukrainalainen uutissivusto Ukrainska Pravda tunnistivat AP:n mukaan yhden loukkaantuneista ukrainalaiseksi rakennusalan liikemieheksi Vadim Jermolajeviksi.
Ukrainska Pravdan mukaan Jermolajev joutui Ukrainan pakotelistalle vuonna 2023 Venäjä-yhteyksiensä vuoksi.
Ranskalaislehden Le Figaron mukaan valvontakameratallenteilla näkyy, kuinka epäilty jätti repun asuinrakennuksen sisäänkäynnille hieman ennen räjähdystä.
Viranomaiset eivät ole toistaiseksi kertoneet epäillyn motiivista. Tämän kerrotaan paenneen jalan Ranskaan.
Kuvassa kaksi Monacon lähialueen pormestaria keskustelee poliisien kanssa.AFP / Lehtikuva