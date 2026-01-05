Ruotsin jääkiekkomaajoukkueen entinen päävalmentaja Johan Garpenlöv ei pitänyt Leo Sahlin Walleniuksen toiminnasta Ruotsin ja Suomen välisessä alle 20-vuotiaiden MM-kisojen välierässä.

Ruotsin ja Nuorten Leijonien välisessä välierässä riitti vauhtia ja viihdettä. Kiistanalaisilta tilanteiltakaan ei vältytty.

Kolmannessa erässä nähtiin tilanne, josta entinen Tre Kronor -luotsi Johan Garpenlöv ei pitänyt lainkaan. Tilanteessa Leo Sahlin Wallenius taklasi vihellyksen jälkeen poikittaisella mailalla Leo Tuuvaa, joka huitaisi tämän jälkeen turhautuneena ruotsalaista jalkoihin.

Sahlin Wallenius heittäytyi osuman jälkeen vatsalleen ja Tuuva lähti jäähyaitioon. Garpenlöv tuomitsee Sahlin Walleniuksen toiminnan täysin.

– Se oli filmaus – ei kysymystäkään. Hän antaa poikittaisen mailan ja sen jälkeen heittäytyy jäähän. Hän sai vastustajalle jäähyn sitä kautta. Vaikka kyseessä olikin ruotsalainen, meidän on tuomittava tuo temppu, Garpenlöv sanoo