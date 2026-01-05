Ruotsin jääkiekkomaajoukkueen entinen päävalmentaja Johan Garpenlöv ei pitänyt Leo Sahlin Walleniuksen toiminnasta Ruotsin ja Suomen välisessä alle 20-vuotiaiden MM-kisojen välierässä.
Ruotsin ja Nuorten Leijonien välisessä välierässä riitti vauhtia ja viihdettä. Kiistanalaisilta tilanteiltakaan ei vältytty.
Kolmannessa erässä nähtiin tilanne, josta entinen Tre Kronor -luotsi Johan Garpenlöv ei pitänyt lainkaan. Tilanteessa Leo Sahlin Wallenius taklasi vihellyksen jälkeen poikittaisella mailalla Leo Tuuvaa, joka huitaisi tämän jälkeen turhautuneena ruotsalaista jalkoihin.
Lue myös: Ruotsalainen lällätteli Nuorten Leijonien tähdelle – suora palaute takaisin
Sahlin Wallenius heittäytyi osuman jälkeen vatsalleen ja Tuuva lähti jäähyaitioon. Garpenlöv tuomitsee Sahlin Walleniuksen toiminnan täysin.
– Se oli filmaus – ei kysymystäkään. Hän antaa poikittaisen mailan ja sen jälkeen heittäytyy jäähän. Hän sai vastustajalle jäähyn sitä kautta. Vaikka kyseessä olikin ruotsalainen, meidän on tuomittava tuo temppu, Garpenlöv sanoo