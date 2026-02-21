Valtteri Sandberg tunnustaa rakkauttaan hempeiden kuvien yhteydessä.
Tubettajana tunnetuksi tullut somevaikuttaja Valtteri Sandberg postasi ystävänpäivänä Instagram-tililleen romanttisen kuvasarjan, jossa hän poseeraa oletettavasti uuden kumppaninsa kanssa.
Hempeissä otoksissa Sandberg ja tummahiuksinen mies poseeraavat kirsikkapuiden alla. Julkaisun kolmannessa kuvassa Sandberg suukottaa miestä poskelle.
– Rakastan sinua, Sandberg kirjoittaa kiinaksi kuvien yhteydessä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.
Sandberg ja hänen entinen kumppaninsa, niin ikään somevaikuttajana tunnettu Janne Naakka ilmoittivat erostaan vuosi sitten. Naakka kertoi tuolloin Instagramissa, että suhteessa oli ollut pettämistä.