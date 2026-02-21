Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Sandberg ja hänen entinen kumppaninsa, niin ikään somevaikuttajana tunnettu Janne Naakka ilmoittivat erostaan vuosi sitten . Naakka kertoi tuolloin Instagramissa , että suhteessa oli ollut pettämistä.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä . Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.

Hempeissä otoksissa Sandberg ja tummahiuksinen mies poseeraavat kirsikkapuiden alla. Julkaisun kolmannessa kuvassa Sandberg suukottaa miestä poskelle.

Tubettajana tunnetuksi tullut somevaikuttaja Valtteri Sandberg postasi ystävänpäivänä Instagram-tililleen romanttisen kuvasarjan, jossa hän poseeraa oletettavasti uuden kumppaninsa kanssa.

Valtteri Sandberg romanttisissa otoksissa uuden kultansa kanssa: "Rakastan sinua"

Valtteri Sandberg romanttisissa otoksissa uuden kultansa kanssa: "Rakastan sinua"

– Noin kaksi vuotta sitten sain tietää Valtterin pettäneen minua useasti suhteemme aikana. Eniten satutti kuitenkin tapa, millä Valtteri oli valehdellut minulle pettämisestä. Valtteri lupasi korjata suhteemme, ja minä lupasin yrittää luottaa häneen uudelleen. Pyysin Valtterilta kahta tekoa, jotka auttaisivat korjaamaan luottamukseni häneen ja suhteemme, Naakka kirjoitti tuolloin Instagramissa.