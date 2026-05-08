Pelkokerroin palaa uudistettuna Neloselle.

Pelkokerroin-ohjelma tekee ensi vuonna paluun 18 vuoden jälkeen.

Ensimmäisen kerran vuosina 2008–2009 esitetty ohjelma muistetaan kuumottavista tehtävistään ja kuvottavista haasteistaan, joissa muun muassa syötiin hämähäkkejä ja roikuttiin helikopterista. Nyt ohjelma nähdään uudistuneena Nelosella ja Ruudussa.

Nelosen tiedotteessa kerrotaan, että ohjelman uudistuneessa versiossa kilpailijat asuvat saman katon alla karuissa oloissa. Uudistuksen kerrotaan tuovan kilpailuun uuden sosiaalisen ja psykologisen ulottuvuuden.

– Tällä kertaa menestyminen vaatii rohkeuden lisäksi strategista ajattelua, sosiaalisia taitoja ja kykyä lukea muita. Kaikki eivät pelaa reilusti – häikäilemättömimmät voivat käyttää toistensa pelkoja hyväkseen, sillä lopulta vain yksi voi voittaa Pelkokertoimen, tiedotteessa kerrotaan.

Suomen Pelkokertoimeen haetaan parhaillaan osallistujia. Ohjelman voittopotti on 20 000 euroa.

Alkuperäisen Suomen Pelkokerroin -ohjelman juontajana nähtiin Aleksi Valavuori.

Pelkokerroin teki tänä vuonna paluun uudistuneella konseptilla Yhdysvalloissa. Ohjelman juontajana toimi Jackass-tähti Johnny Knoxville.