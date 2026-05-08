Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi, että hän ei maksaisi MM-kisalippujen korkeaa hintaa. MM-lippujen erittäin korkea hintataso on ollut tapetilla.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on saanut runsaasti kritiikkiä MM-kisalippujen korkeista hinnoista. Esimerkiksi MM-finaalista joutuu pulittamaan pitkän pennin. Korkeimmillaan hinta on miljoona ja alimmillaan tuhansia. Kisajärjestäjä Yhdysvaltojen avauspeliin lippu voi maksaa jopa tuhat dollaria (852 euroa).

– En tiennyt tuota summaa. Haluaisin todella olla siellä, mutta en rehellisesti sanottuna maksaisi sitä, Trump kertoi New York Postille.

Trump sanoi, että aikoo keskustella hallintonsa kanssa lippujen hinnoista. Sen vuoksi, että voidaan jatkaa sitä, mitä hän kutsuu kaupalliseksi menestykseksi. Trump ilmaisi huolensa, ettei hänen äänestäjäkuntansa ja vähemmän varakkaat kannattajansa pääse paikan päälle katsomaan jalkapallon MM-kisoja.

– Jos ihmiset Queensista ja Brooklynista ja kaikki ne, jotka rakastavat Donald Trumpia, eivät pääse paikalle, niin olisin pettynyt. Haluaisin, että myös ne, jotka äänestivät minua, pääsevät paikalle, Trump totesi.

Jalkapallon MM-kisat käynnistyvät 11. kesäkuuta. Yhdysvaltojen lisäksi turnauksen järjestäjinä toimivat Kanada ja Meksiko.