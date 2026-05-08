Venäläinen taitoluistelun valmentajalegenda Tatjana Tarasova raivostui kansainvälisen olympiakomitean KOK:n päätöksestä estää Venäjän paluu takaisin olympialaisiin. Valko-Venäjä otettiin sen sijaan takaisin mukaan.

Venäjä ja Valko-Venäjä suljettiin ulos olympialaisista Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Nyt Valko-Venäjä saa palata takaisin olympiakisoihin, mutta Venäjälle tilanne on eri. Venäläinen valmentajalegenda Tatjana Tarasova, 79, pitää KOK:n päätöstä täysin järjettömänä.

– Näin korkealla olevat ihmiset, jotka tekevät tällaisia päätöksiä, eivät ole ihmisiä. He eivät ole suuren ja todellisen urheilun johtajia. He ovat tuholaisia, valehtelijoita ja huijareita. Heidän sanoihinsa ei voi ollenkaan luottaa. Meillä ei ole toivoa. Haluamme vain tietää, kuka meitä suojelee? He tappavat meidät! Tarasova totesi venäläiselle Sportexpressille.

Tarasova saa tukea näkemykselleen Venäjän urheiluministeriltä Mikhail Degtyarevilta, joka kuitenkin iloitsee Valko-Venäjän paluusta.

– Mutta samalla olemme pettyneitä siihen, että KOK:n oikeudellinen komissio ei onnistunut antamaan päätöstä Venäjän olympiakomitean tapauksessa ja on jälleen lykännyt sitä, Degtyarev totesi Venäjän valtion uutistoimisto TASS:ille.

Venäjä on ollut sivussa olympiakisoista vuoden 2022 helmikuusta lähtien.