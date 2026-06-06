Somevaikuttaja Mikael Renwall kertoi Huomenta Suomessa tatuointiensa poistosta.

Somevaikuttaja Mikael Renwall on avoimesti puhunut julkisuudessa poistattavansa tatuointejaan. Renwall kertoi keskiviikkona 3. kesäkuuta Huomenta Suomen haastattelussa, miksi katuu osaa tatuoinneistaan.

Hän kertoo ottaneensa ensimmäiset tatuointinsa noin 15-vuotiaana.

– Sanotaanko näin, että sitten kun joskus 26‑vuotiaana joku tuolla aivoissa kehittyy, niin oikein kuuluu semmoinen naps. Ja minä tajusin, että ei nämä oikein istu siihen imagoon ja siihen visioon itsestäni, hän kertaa.

– Sitten piti alkaa tutkia, miten ne voisi saada pois.

Kaikkia tatuointejaan Renwall ei kuitenkaan aio poistaa.

– Minulla jää pieniä ystävätatuointeja, mitä on muotiviikoilla otettu. Hyviä muistoja haluan jättää, hän kertoo.

Miten hyvin tatuoinnit lähtevät? Katso koko haastattelu ylhäällä olevalta videolta!