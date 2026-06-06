Kestävyysjuoksutähti Alisa Vainio osallistui lauantaina Helsinki Half Marathon -tapahtumaan ja rikkoi puolimaratonin naisten Suomen ennätyksen ajalla 1.09.28.
Vainio paransi vuonna 2024 Kööpenhaminassa juoksemaansa vanhaa Suomen ennätystä kahdella sekunnilla.
Toukokuussa Vainio voitti Helsinki City Runin puolimaratonin ajalla 1.09.39.
Helmikuussa Sevillan maratonin Suomen ennätyksellä 2.20.39 voittanut Vainio on yksi kymmenestä urheilijasta, jotka Suomen urheiluliitto on jo valinnut elokuussa käytäviin yleisurheilun EM-kisoihin.