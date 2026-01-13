Suomesta pääsee ensi syksynä entistä helpommin Dubaihin.
Lentoyhtiö Emirates avaa suoran päivittäisen reitin Helsingistä Dubaihin Arabiemiraatteihin lokakuussa.
Aikataulut on suunniteltu ajatellen jatkoyhteyksiä esimerkiksi Aasiaan, Afrikkaan, Australiaan ja Uuteen-Seelantiin. Yhtiön mukaan reitti tarjoaa yhteyksiä esimerkiksi Bangkokiin, Tokioon, Pekingiin ja Singaporeen.
Lentoyhtiön hallituksen varapuheenjohtajan Adnan Kazimin mukaan Helsingin ja Dubain välillä on jo nyt vahvaa kysyntää.
– Nykyisen kysynnän palvelemisen lisäksi näemme mahdollisuuksia houkutella matkustajia, jotka ovat aiemmin valinneet vaihtoehtoisia reittejä – ja näin kasvattaa markkinaa, Kazim sanoo tiedotteessa.
Suomalaisyhtiö Finnair on kärsinyt siitä, ettei se voi lentää suorinta reittiä Aasiaan Venäjän ylilentokiellon takia. Finnair on joutunut siirtämään strategiansa painopistettä esimerkiksi Pohjois-Amerikkaan.
Aiemmin esimerkiksi Keski-Eurooppaan verrattuna lyhyempi lentomatka Itä-Aasiaan oli Finnairille kilpailuvaltti. Venäjän vuonna 2022 aloittamasta laajamittaisesta hyökkäyssodasta lähtien Finnair ja muut lentoyhtiöt EU:ssa ovat kiertäneet Venäjän ilmatilan.
Dubain ja Helsingin välistä reittiä operoidaan Airbus A350 -koneella, joka on Emiratesin laajarunkokaluston uusin konetyyppi.