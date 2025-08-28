Nelihenkinen perhe poistettiin Finnairin lennolta Phuketissa – syynä lapsen pahoinvointi

Nelihenkinen perhe poistettiin tammikuussa Finnairin lennolta Phuketista Helsinkiin, sillä perheen nuorin lapsi voi pahoin ja oksensi. Finnairin mukaan lennolle eväämistä ei koskaan tehdä ilman perusteita.

Nelihenkisen perheen Thaimaan loma päättyi odottamattomasti, kun perhe poistettiin paluulennolta Thaimaan Phuketista Helsinkiin.

Perheenäiti kertoo MTV Uutisille, että perheen lennolta poistamisen syynä oli perheen kahdeksanvuotiaan lapsen pahoinvointi ja oksentaminen.

Perheenäiti esiintyy tässä jutussa nimettömänä aiheen arkaluontoisuuden vuoksi. Hänen henkilöllisyytensä on kuitenkin MTV Uutisten tiedossa.

Perhe oli lomaillut joululomalla Phuketissa ja suunnitellut kotiinpaluun juuri ennen koulujen ja töiden alkamista. Kotiinpaluupäivänä lento oli huomattavasti myöhässä, ja perheenäidin mukaan matkustamohenkilökunta vaikutti stressaantuneelta ja kiireiseltä.

Juuri ennen lennon lähtöä perheen 8-vuotias lapsi alkoi voida pahoin ja oksensi koneessa. Perheenäidin mukaan lapsi ei kuitenkaan vaikuttanut sairaalta, vaan pikemminkin voi huonosti muista syistä. Koko muu perhe voi tilanteessa hyvin.

– Hän aika usein jännittää tuollaisia tilanteita, perheenäiti kertoo.

Heitettiin ulos

Perheenäiti kertoo, että pahoinvointi ja oksentaminen yllättivät, joten he pyysivät apua matkustamohenkilökunnalta.

– He [matkustamohenkilökunta] hätääntyivät selkeästi, perheenäiti kertoo.

Matkustamohenkilökunta alkoi nopeasti kyselemään perheeltä erinäisiä kysymyksiä lapsen voinnista ja terveydentilasta. Samaan aikaan henkilökunta oli puhelimessa lääkärin kanssa.

– Me emme saaneet missään vaiheessa puhua lääkärin kanssa, vaan kaikki tieto välittyi henkilökunnan kautta, perheenäiti kertoo.

Lopulta perheelle kerrottiin, että lapsi ei saa lentää ja annettiin kaksi vaihtoehtoa: joko koko perhe jää Phuketin lentokentälle tai toinen aikuisista jää 8-vuotiaan lapsen kanssa.

– Olisi ollut ikävää jakaa perhe kahtia, joten jäimme kaikki.

20 euron etusetelit korvaukseksi

Phuketin lentokentällä perhettä oli vastassa thaimaalaista henkilökuntaa, jolta perhe ei saanut minkäänlaista apua tai vastauksia kysymyksiin.

– Tässä vaiheessa tytär oli hyvässä kunnossa ja kaikki voivat muutenkin hyvin, perheenäiti kertoo.

Suora lento Thaimaasta Suomeen vaihtui lopulta yli 40 tunnin matkustamiseen ensin Bangokin ja sitten Istanbulin kautta Helsinkiin.

Uusista lennoista nelihenkinen perhe joutui maksamaan yli 5 000 euroa. Tämän lisäksi perhe oli maksanut yli 9 000 euroa alkuperäisistä lennoista.

Perheenäiti kertoo heidän tehneen korvaushakemuksen Finnairille heti tammikuussa. MTV Uutiset on nähnyt korvaushakemuksen ja sen jälkeisen usean kuukauden kestäneen viestittelyn Finnairin kanssa.

Vastauksessaan Finnair kertoo, ettei korvauksia kuitenkaan makseta. Sen sijaan Finnair tarjoaa 20 euron etuseteleitä kullekin neljälle matkustajalle.

Perheenäiti pitää lennolta pois jättämistä ja myös asian käsittelyä kohtuuttomina. Korvausehdotukseen perhe ei ole tyytyväinen, vaan asian käsittely Finnairin kanssa jatkuu edelleen.

Finnairin viestintäpäällikkö Mia Eloranta ei kommentoi yksittäisen asiakkaan tapausta, mutta vastaa yleisellä tasolla sairastumista koskeviin kysymyksiin.

Elorannan mukaan, jos asiakas on sairauden takia estynyt matkustamasta lipun voimassaoloaikana, asiakas voidaan siirtää seuraavalle mahdolliselle lennolle, kun asiakas on lääkärintodistuksen mukaan taas matkustuskykyinen.

Ei ilman perusteita

Lentohenkilökunnalla on velvollisuus evätä pääsy lennolle, jos on mitään epäilystä, että lentäminen voisi vaarantaa kyseisen henkilön terveydentilan, tai on riski, että henkilön terveydentila voisi heiketä lennon aikana.

Lennolle eväämistä ei koskaan tehdä ilman perusteita. Elorannan mukaan Finnair tekee matkustajien kunnon arviointia tehdään sekä lähtöselvityksessä, portilla että koneessa.

– Tässä arvioinnissa käytetään tarvittaessa apuna kansainvälistä, lääketieteellistä neuvontapalvelua. Diagnoosia ei siis tee henkilökunta, vaan he konsultoivat ohjeiden mukaisesti alan ammattilaisia, jotka tekevät arvion perustuen puhelussa saataviin tietoihin, Eloranta kertoo.

MTV Uutiset olisi halunnut kysyä, miksi matkustajan tai tämän huoltajan ei anneta itse puhua lääkärin kanssa. Tähän kysymykseen Finnair ei antanut vastausta pyynnöstä huolimatta.

Matkustaja saattaa myös sairastua lennon aikana. Elorannan mukaan lentokoneen henkilökunnalla on ensiapukoulutus ja koneessa on ensiaputarvikkeita.

– Henkilökunta voi kuuluttaa matkustajien joukosta lääkäreitä tai sairaanhoitajia, ja usein näitä löytyykin. Ohjaamon kautta voidaan ottaa yhteys lääketieteelliseen neuvontapalveluun.

Elorannan mukaan tarvittaessa tehdään välilasku, jotta potilas saadaan mahdollisimman nopeasti hoitoon.

