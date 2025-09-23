Droonin aiheuttamat vahingot matkustajalentokoneelle olisivat suhteessa sen kokoon.

Oslon ja Kööpenhaminan lentokentät jouduttiin sulkemaan maanantai-iltana droonihavaintojen vuoksi. Tällä hetkellä viranomaiset yrittävät selvittää, kuka oli lentojen takana.

Norjan pääministerin Jonas Gahr Stören mukaan Kööpenhaminan ja Oslon lentokenttien droonihavainnot eivät näytä liittyvän toisiinsa.

Traficomin osastopäällikkö Jukka Hannola sanoo, että Suomessa on määritelty lentoasemien lähettyvillä alueet, joille ei saa drooneilla mennä. Alueet voi ladata droonin omaan järjestelmään ja se varoittaa, tai jopa estää pääsyn, kun tällainen alue alkaa lähestyä.

– Kuten Kööpenhaminan ja Oslon tapauksissa huomataan, niin häiriöt lentoliikenteelle voivat olla koko lailla merkittäviä. Sitä kautta alkaa syntyä myös taloudellista tappiota, vaikkei turvallisuusriskien kanssa oltaisikaan tekemisissä, Hannola täsmentää MTV Uutisille.

Hannolan mukaan on mahdollista, että myös Suomen lentokenttien yllä voisi joskus näkyä vastaavanlainen havainto droonista.

– Helsinki-Vantaalla ei ole onneksi tällaista laajamittaista keskeytystä jouduttu tekemään. Havaintoja toki on ollut vuosien varrella. Yleensä niissä on riittänyt toimenpiteeksi käytettävän kiitotien vaihtaminen, Hannola sanoo.

Jos drooni törmäisi matkustajalentokoneeseen, niin vahingot olisivat suhteessa droonin kokoon.

– Mutta jos mietitään kuluttajan käytössä olevaa kalustoa, niin se on suhteellisen kevyttä. Ilma-alukset [lentokoneet] on testattu aika rajujenkin lintutörmäysten varalta, Hannola sanoo.

– Toki droonin kaltainen ilma-alus on huomattavasti kovemmista materiaaleista rakennettu ja voi sitä kautta aiheuttaa mahdollisesti enemmän vahinkoa. Ison matkustajakoneen ollessa kyseessä ei suoraan mitään fataalia pääse tapahtumaan, mutta taloudellisesti vahingot esimerkiksi moottorinvaihdon myötä voivat olla melkoisia, hän selventää.

Suomessa sääntely droonien koon suhteen on Hannolan mukaan hyvin joustavaa, joten tavallisen kuluttajankin on mahdollista päästä periaatteessa lennättämään jopa 25 kilogramman painoista ilma-alusta.

– Mutta siinä tulee hyvin nopeasti lompakko vastaan. Isompien laitteiden hinnoissa aletaan puhua yli 10 000 eurosta. Olemme monesti käyttäneet karkeaa arviota, jonka mukaan drooni maksaa noin 1,5 euroa grammalta, Hannola kertoo.

