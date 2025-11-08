Kristiina Mäkelä ja Sami Helenius ovat pystyneet jättämään taakseen erityisen haasteelliset ajat.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa tanssittiin sunnuntaina 2. marraskuuta halloween-teemaisesti. Illan aikana suitsutusta saivat muun muassa entinen kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä ja tähtiopettaja Sami Helenius. Heidän tanssinsa oli paso doble, josta tuli tuomaristolta kolme ysiä, ja jaksossa nähdyssä tanssibattlessa Mäkelä sai erityismaininnan suorituksestaan.
– Olemme niin onnellisia! Se, että saa jatkaa taas, pääsee sitten ensi viikon tansseja tanssimaan, niin se on aina se ykkösjuttu.
Myös se, että latinotanssista tuli yhdeksikköjen rivi, oli tähtiparille itselleenkin iloinen yllätys.
Mäkelällä ja Heleniuksella on takanaan haastavat viikot, ja senkin puolesta tämän hetkinen tilanne tuntuu erityisen hyvältä. Muutama viikko sitten Mäkelä joutui jättämään suoran lähetyksen väliin tultuaan kipeäksi. Haasteista huolimatta Mäkelä kertoo kokeneensa sen tärkeäksi, että tekemistä jatketaan iloisella fiiliksellä.