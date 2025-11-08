Mäkelällä ja Heleniuksella on takanaan haastavat viikot, ja senkin puolesta tämän hetkinen tilanne tuntuu erityisen hyvältä. Muutama viikko sitten Mäkelä joutui jättämään suoran lähetyksen väliin tultuaan kipeäksi. Haasteista huolimatta Mäkelä kertoo kokeneensa sen tärkeäksi, että tekemistä jatketaan iloisella fiiliksellä.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa tanssittiin sunnuntaina 2. marraskuuta halloween-teemaisesti. Illan aikana suitsutusta saivat muun muassa entinen kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä ja tähtiopettaja Sami Helenius . Heidän tanssinsa oli paso doble, josta tuli tuomaristolta kolme ysiä, ja jaksossa nähdyssä tanssibattlessa Mäkelä sai erityismaininnan suorituksestaan.

– Voin kertoa, että sitä juttua, mitä voisi tehdä, on aika paljon. Nyt semmoisella rauhallisella mielellä ja tehdään niin paljon kuin pystytään, ja pidetään se fiilis hyvänä. Ei oteta paineita, niin siitä se lähtee.