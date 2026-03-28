Elina Valtonen: Perintöveron poistaminen yhä erittäin tärkeää: "Pienet viilaukset eivät auta" 1:03 Ulkoministeri Elina Valtonen katsoisi, mitä Ruotsissa on tapahtunut perintöveron poistamisen seurauksena. Julkaistu 25 minuuttia sitten Maria Nykänen maria.nykanen@mtv.fi Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) puolustaa yhä perintöveron poistamista talouskasvun vauhdittamiseksi. Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) pitää yhä perintö- ja lahjaveron poistamista erittäin tärkeänä. Suomen talous on pahoissa vaikeuksissa velkaantumisen ja heikon talouskasvun vuoksi, eivätkä pienet viilaukset auta, Uutisextrassa vieraillut Valtonen sanoo. – Emme myöskään halua tulevaisuutta, jossa vain leikataan ja leikataan. On pakko tehdä tilaa kasvulle. Perintöveron poistaminen on kokoomuksen pitkäaikainen tavoite, mutta pääministeri Petteri Orpo (kok.) on aiemmin sanonut, ettei perintöveron poistamista valmistella kevään kehysriiheen. Myös valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) on tyrmännyt perintöveron poistamisen muun muassa siksi, ettei varaa veronalennuksiin ole julkisen talouden velkaantumisen vuoksi. Lue myös: Orpo torjuu perintöveron poistamisen kevään kehysriihessä – Katsotaan nyt, neuvottelut ovat vasta alkaneet. Tähän tarvitaan tietysti kaikkien hallituspuolueiden konsensus, Valtonen kommentoi

Uutisextrassa

kysymystä siitä, onko perintöveron poistamisella yhä edellytyksiä edetä kevään kehysriihessä.

"Kannattaa katsoa kansainvälisiä tutkimuksia"

Muun muassa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) mukaan perintöveron korvaaminen luovutusvoittoverolla ei toisi merkittävää talouskasvua, koska perintöverotus ei vaikuta isosti ihmisten käyttäytymiseen.

Verotulot vähenisivät vuositasolla arviolta 300–400 miljoonaa euroa, VATT arvioi.

Valtonen kuitenkin sanoo, että pitkällä aikavälillä perintöveron korvaaminen luovutusvoittoverolla lisäisi verotuloja.

– Kannattaa katsoa kansainvälisiä tutkimuksia ja esimerkiksi sitä, mitä Ruotsissa on tapahtunut, kun perintö- ja lahjavero on poistettu. Kyse on hyvin paljon siitä, millaisia sukuja Suomesta on 20–30 vuoden aikana lähtenyt.

– Voi olla jonkun mielestä hyvä, ettei Suomessa ole kapitalisteja. Mutta minä sanon, että on Suomen tulevaisuudelle aika synkkä näkymä, ettei täällä kannata omistaa, eikä tänne synny pääomakeskittymiä. Me nimenomaan tarvitsemme niitä, ja ankkuriomistajia, jotka rakentavat pääkonttoreita, ja kannattelevat taloutta, Valtonen sanoo.

Ruotsi poisti perintö- ja lahjaveron vuonna 2004, ja Norja vuonna 2014, koska niiden katsottiin muun muassa vaikeuttavan perheyritysten sukupolvenvaihdoksia.

VATT:n arvion mukaan yritysvarallisuuden osuus perintöjen ja lahjojen arvosta on arviolta viidennes.

"Siinä ei ole mitään järkeä"

Orpon nimittämä Risto Murron vetämä kasvutyöryhmä esitti reilu vuosi sitten raportissaan perintö- ja lahjaveron korvaamista luovutusvoittoverolla.

Valtiovarainministeriön näkemys kuitenkin oli, että yhteisöveron alentaminen olisi perintöveroa tehokkaampi keino verotulojen kartuttamiseen.

Keskustelu perintöveron poistaminen nousi keväällä uudelleen keskusteluun useiden kokoomusedustajien ajamana. Valtonen nosti perintöveron poistamisen aiemmin esille Kauppalehden haastattelussa.

– Kyse ei ole siitä, että tehtäisiin minkäänlaista verotuksellista aukkoa julkiseen talouteen, vaan painopistettä verotuksessa muutettaisiin tilanteeseen, jossa on oikeastikin jotain verotettavaa, Valtonen perustelee.

Perintövero maksetaan pääsääntöisesti perinnöstä riippumatta siitä, myydäänkö sitä eteenpäin vai ei. Luovutusvoittoveroa sen sijaan maksetaan vasta silloin, jos perinnöksi saatua omaisuutta myydään.

Valtonen uskoo, että perintöveron poistaminen vähentäisi "aivovuotoa" ja pääomien poistumista Suomesta. Perintöverotus myös sitoo yritysten voimavaroja verosuunnitteluun, jolla pyritään minimoimaan tai välttämään perintöverotus, hän sanoo.

– Siinä ei ole mitään järkeä, että Suomessa pienet ja keskisuuret yritykset laitetaan verosuunnittelemaan – koska näin yritykset toimivat, halusimme tai emme – sitä, että he välttävät perintöveron. Se ohjaa toimintaa muusta, esimerkiksi kasvusta pois.

Uutisextrassa Valtonen kommentoi myös Lähi-idän konfliktia ja Ukrainan drooni-iskuja Suomen lähialueille.

Maria Nykänen

