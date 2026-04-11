Hyundain Thierry Neuville kuroi Sami Pajarin johtoa kiinni Kroatian MM-rallin 11. erikoiskokeella.
Yli 20 kilometrisellä erikoiskokeella aikaerot kasvoivat valtaviksi. Ensimmäisenä etapille päässyt Oliver Solberg hyödynsi puhtaammaan asfalttitien ja pyyhkäisi ylivoimaiset pohjat 13,9 erolla Jon Armstrongiin.
Kisan kärkitaistelu mullistui erikoiskokeen aikana merkittävästi, kun toisena ollut Takamoto Katsuta jäi Solbergin pohjista peräti 44,3 sekuntia ja kokonaisrallin kolmanetna olleesta Thierry Neuvillestä peräti 16,9 sekuntia.
Kärkimies Pajari oli kuudenneksi nopein (+30,3). Neuville kuroi Pajarin eroa umpeen 2,9 sekunnilla, joten suomalaisen johtoasema on enää 11,8 sekuntia.
– Aika haastava pätkä. Ei se ollut huono, mutta ei se ollut hyväkään, Pajari summasi maalissa.
EK11 Generalski Stol - Zdihovo (22,48 km):
