S-ryhmä kertoo vetävänsä takaisin enkelin muotoisia kynttilöitä paloturvallisuusriskin vuoksi.
Enkelikynttilöissä on laboratoriotutkimuksissa havaittu tuoteturvallisuuspuute, joka voi aiheuttaa tulipalovaaran, kertoo S-ryhmä tiedotteessaan.
17-senttisen kynttilän sydänlangasta voi irrota palasia, jotka aiheuttavat toissijaisen syttymän ja voivat aiheuttaa tarkoitettua suuremman liekin.
S-ryhmä neuvoo lopettamaan tuotteen käytön välittömästi ja palauttamaan sen ostopaikkaan.
Tuotetta on myyty S-ryhmän Prismoissa sekä verkkokaupassa s-kaupat.fi.
Lähde: S-ryhmä