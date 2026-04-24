Taposta on vangittu mies ja nainen.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tänään perjantaina vanginnut kaksi henkilöä todennäköisin syin epäiltynä Turun Lausteella tiistaina tehdystä taposta. Poliisi on vapauttanut kaksi muuta kiinniotettua.
Lounais-Suomen poliisi kertoo tiedotteessa, että käräjäoikeus vangitsi miehen ja naisen todennäköisin syin epäiltynä tappoon.
– Kuulustelujen ja suoritetun tutkinnan perusteella poliisi ei enää epäile kahta vapautettua henkilöä taposta. Poliisi silti jatkaa tutkintaa edelleen myös heidän osaltaan, kertoo tutkinnanjohtajan sijainen, rikoskomisario Tuomas Järvenpää Lounais-Suomen poliisilaitokselta.
Järvenpään mukaan esitutkinta tulee jatkumaan kuulusteluin sekä teknisin tutkimuksin.