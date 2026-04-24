Snookerin maailmanmestari Shaun Murphy antoi myrskyvaroituksen iskukyvystään MM-kisoissa perjantaina.

Murphy, 43, suorastaan jyräsi Xiao Guodongin toisen kierroksen ottelussa. Loppulukemat merkittiin 13–3, eli ottelussa ei edes tarvitse aloittaa kolmatta pelijaksoa, joka olisi ollut ohjelmassa tänä iltana.

Erälukemien lisäksi Murphy loisti pistesarjoillaan. Hän pussitti neljä yli sadan pisteen breikkiä ja lisäksi vielä seitsemän yli 60 pinnan lyöntivuoroa.

Vuonna 2005 maailmanmestaruutta juhlinut Murphy kohtaa puolivälierissä joko puolustavan mestarin Zhao Xintongin tai toisen kiinalaisen Ding Junhuin.

Snookerin MM-kisojen 2. kierros

Zhao Xintong (1) – Ding Junhui (16)

Xiao Guodong (9) – Shaun Murphy (8) 3–13

John Higgins (5) – Ronnie O’Sullivan (12)

Chris Wakelin (13) – Neil Robertson (4)

Kyren Wilson (3) – Mark Allen (14) tilanne 3–5

Barry Hawkins (11) – Mark Williams (6)

Hossein Vafaei – Judd Trump (2)

