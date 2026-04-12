Sami Pajari tyytyi varmistelemaan kolmossijaansa Kroatian MM-rallin 17. erikoiskokeella.

Erikoiskokeella nopeinta vauhtia piti Oliver Solberg 4,3 sekunnin erolla Elfyn Evansiin. Odottaa sopii, että juuri kyseinen Toyota-kaksikko taistelee tänään parhaimmista sunnuntaipisteistä.

Lauantaina kärkipaikalta rengasrikon myötä kolmanneksi valahtanut Pajari tuli erikoiskokeen varmasti maaliin jääden Solbergin pohjista peräti 19 sekuntia.

– Yllättävän haastavaa. Ajattelin, että ei olisi noin liukas tai likainen. Ei ole isoja leikkauksia, mutta silti yllättävän paljon likaa noussut (tielle), Pajari kertoi maalissa.

Myös kärkikaksikko Takamoto Katsuta ja Thierry Neuville ajoivat sijojaan varmistellen varmasti virheittä maaliin.

EK 17 Bribir - Novi Vinodolski 1 (14,17 km)