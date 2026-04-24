Uusnatsijärjestö järjestää eurooppalaisten osastojen kokouksen Jyväskylässä, Yleisradio kertoo.
Ylen tutkivan journalismin toimituksen MOT:n tietojen mukaan uusnatsit eri puolilta Eurooppaa kokoontuvat viikonloppuna Suomessa.
Ylen tietojen mukaan uusnatsijärjestö Blood & Honour järjestää musiikkitapahtuman sekä eurooppalaisten osastojen kokouksen Jyväskylässä.
Ylen tietojen mukaan uusnatsijärjestö on jo useana vuonna järjestänyt konsertin Jyväskylässä Tapiolan nuorisoseurantatalolla. Seuraava tapahtuma on vuorossa tulevana lauantaina, mutta konsertin sijaintia ei ole kerrottu julkisesti.
Blood & Honour on yksi tärkeimmistä ja vanhimmista uusnatsiverkostoista, Yle kirjoittaa.