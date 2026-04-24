Noin 40-vuotias epäilty työskenteli pappina nuorisotyössä.
Turun arkkihiippakuntaan kuuluvan seurakunnan pappia epäillään seksuaalirikoksista. Hiippakunnan mukaan rikosepäily tuli seurakunnan tietoon syksyllä 2023. Seurakunta teki epäilystä rikosilmoituksen.
Helsingin Sanomien mukaan hieman yli 40-vuotiasta pappia epäillään kolmesta seksuaalisesta kajoamisesta lapseen ja kolmesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. HS:n mukaan kyseessä on pieni seurakunta.
Turun arkkihiippakunta kertoo siirtäneensä työntekijän välittömästi pois nuorisotyöstä.
– Seurakunnan kirkkoherra on pidättänyt työntekijän viranhoidosta välittömästi, kun tieto syytteen nostamisesta on saatu. Työntekijä on pidätetty väliaikaisesti myös pappisvirasta, seurakunta kertoo tiedotteessa.
Asiaa tullaan käsittelemään Satakunnan käräjäoikeudessa.