Ammus räjähti Unifil-operaation tukikohdassa viime kuun lopulla.
Libanonissa maaliskuussa haavoittunut indonesialainen YK:n rauhanturvaaja on kuollut, kertoo Unifil-operaatio.
Unifilin mukaan rauhanturvaaja haavoittui vakavasti Libanonin eteläosassa maaliskuun lopulla ammuksen räjähdettyä operaation tukikohdassa.
Kyseessä on toinen kyseisen räjähdyksen seurauksena kuollut rauhanturvaaja. Unifil kertoi räjähdyksen jälkeen maaliskuun lopulla, että yksi rauhanturvaaja oli kuollut ja toinen haavoittunut vakavasti.