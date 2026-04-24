Kelan häiriö johtui teknisesta viasta, eikä viitteitä palvelunestohyökkäyksestä ollut.
Kelan palveluissa on ollut laaja häiriö, ja joitain katkoja saattaa esiintyä edelleen.
Häiriö vaikutti Kelan puhelinpalveluihin, etäpalveluihin, chatpalveluihin ja henkilöasiakkaan, työnantajien ja yhteistyökumppanien asiointipalveluihin.
Aikaisemmin myös OmaKelassa ja Kelan verkkosivuilla oli häiriö.
Kelan mukaan häiriö alkoi torstaina aamuyöllä.
Kelan it-johtaja Jukka Melanen kertoo MTV Uutisille, että häiriön aiheutti tekninen vika.
– Mitään viitteitä palvelunestohyökkäyksestä ei ole, Melonen kertoo.
Melonen tarkentaa, että Kelan häiriöllä ei ollut vaikutusta esimerkiksi Kelan etuuskäsittelyyn tai asiakkaille maksettaviin etuuksiin.
Kela pahoittelee asiakkailleen häiriöstä aiheutunutta haittaa.