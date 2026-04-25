Oliver Solberg piti nopeinta vauhtia Kanarian MM-rallin 11. erikoiskokeella. Sami Pajari jäi kärkikolmikon vauhdista rutkasti.
Oliver Solberg oli 0,1 sekuntia kisaa johtavaa Sebastien Ogieria nopeampi ja kutisti kaksikon välisen eron rallin kärjessä 5,3 sekuntiin. Lauantaipäivän erinomaisesti aloittanut Elfyn Evans jäi tällä kertaa pohjista jopa 8,0 sekuntia.
Pajari aloitti liki 30 kilometriä pitkän erikoiskokeen vahvasti, mutta pätkän edetessä joutui taipumaan tallitovereilleen. Pajari jäi Solbergin pohja-ajasta peräti 18,0 sekuntia.
Kolmantena lauantaipäivään lähtenyt Pajari on joutunut taipumaan palkintokoroketaistossa, sillä ero nyt kolmantena olevaan Evansiin on venähtänyt muutaman erikoiskokeen aikana jo 25,8 sekuntiin.
Kaiken kukkuraksi Takamoto Katsuta on enää 5,8 sekunnin päässä suomalaisesta.
EK11 Moya - Gáldar 1 (28,9 km)
