Sami Pajari jatkaa kärkipaikalla Kroatian MM-rallin 12. erikoiskokeen jälkeen.
Pajari sijoittui 12. erikoiskokeella viidenneksi, mutta löi kisassa toisena olevan Thierry Neuvillen 0,6 sekunnilla. Aamupäivälenkin jälkeen Pajari johtaa yhä rallia 12,4 sekunnilla.
Erikoiskokeen pohjat kirjattiin jälleen Oliver Solbergin nimiin, joka löi Takamoto Katsutan ja Elfyn Evansin 0,8 sekunnilla.
Pajari jäi Solbergin ajasta 3,2 sekuntia.
Hyundain Adrien Fourmaux sortui pätkällä ajovirheeseen, joka pakotti ranskalaisen lopulta keskeyttämään. Fourmaux oli keskeytyshetkellä viidentenä.
