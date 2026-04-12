Sami Pajari jatkaa kolmannella sijalla 19. erikoiskokeen jälkeen.

Lauantaisen rengasrikon myötä kärkipaikalta kolmanneksi pudonnut Pajari on ajanut koko sunnuntain maltillisesti varmistellen kolmossijaansa.

19. erikoiskokeella Pajari oli viidenneksi nopein jääden Oliver Solbergin pohjista 11,7 sekuntia.

Pajari myönsi maalissa, ettei hänen ajamisessaan ole tällä hetkellä samanlaista tunnetta kuin ennen voittotaistelun murentanutta rengasrikkoa.

– Ihan ok. Tosi puhtaasti, eikä mitään ihmeellistä. Jotenkin ei ole sellaista fiilinkiä, joka on ollut tuossa pari aikaisempaa päivää. Ehkä tämä on ihan hyvä näin, Pajari kommentoi ajoaan.

Ennen Kroatian MM-rallin viimeistä erikoiskoetta Thierry Neuville johtaa ennen Takamoto Katsutaa (+1.15,4) ja Pajaria (+1.36,3).

EK 19 Bribir - Novi Vinodolski 2 (14,17 km)