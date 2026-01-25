Toyotan Elfyn Evans aloitti Monte Carlon MM-rallin päätöspäivän erinomaisesti.
Evans ja Adrien Fourmaux ajoivat jaetun pohja-ajan päivän ensimmäisellä erikoiskokeella.
Kisan kolmantena oleva Sebastien Ogier jäi Evansista peräti 15,9 sekuntia ja kaksikon välinen ero kasvoi jo 41,9 sekuntiin. Ogier oli erikoiskokeen maalissa todella vähäsanainen.
– En pääse ylemmäs, Ogier kuittasi happamasti naureskellen ja päätti haastattelun siihen.
Kisaa johtava Oliver Solberg ajoi maaliin rauhallisesti ilman riskejä ja jäi 8,5 sekuntia Evansin ja Fourmaux'n pohjista. Solberg johtaa Evansia yhä 50,8 sekunnilla.
Sunnuntaina ajetaan vielä kolme erikoiskoetta.
EK 14 Col de Braus / La Cabanette 1 (12,5 km)*:
|sija:
|kuljettaja:
|talli:
|aika/ero:
|1.
|Adrien Fourmaux
|Hyundai
|13.55,3
|1.
|Elfyn Evans
|Toyota
|+0,0
|3.
|Thierry Neuville
|Hyundai
|+7,2
|4.
|Oliver Solberg
|Toyota
|+8,5
|5.
|Jon Armstrong
|M-Sport
|+14,4
|6.
|Sebastien Ogier
|Toyota
|+15,9
|7.
|Takamoto Katsuta
|Toyota
|+25,1
|8.
|Hayden Paddon
|Hyundai
|+28,3
|9.
|Josh McErlean
|M-Sport
|+30,8
*Vain pääluokan kuljettajat huomioitu
Monte Carlon MM-ralli, kokonaistilanne EK14/17:
|sija:
|kuljettaja:
|talli:
|aika/ero:
|1.
|Oliver Solberg
|Toyota
|3.30.37,9
|2.
|Elfyn Evans
|Toyota
|+50,8
|3.
|Sebastien Ogier
|Toyota
|+1.32,7
|4.
|Adrien Fourmaux
|Hyundai
|+5.54,4
|5.
|Thierry Neuville
|Hyundai
|+7.21,7
|6.
|Jon Armstrong
|M-Sport
|+10.09,8
|7.
|Leo Rossel
|Citroën (WRC2)
|+10.54,4
|8.
|Takamoto Katsuta
|Toyota