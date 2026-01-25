Toyotan Elfyn Evans aloitti Monte Carlon MM-rallin päätöspäivän erinomaisesti.

Evans ja Adrien Fourmaux ajoivat jaetun pohja-ajan päivän ensimmäisellä erikoiskokeella.

Kisan kolmantena oleva Sebastien Ogier jäi Evansista peräti 15,9 sekuntia ja kaksikon välinen ero kasvoi jo 41,9 sekuntiin. Ogier oli erikoiskokeen maalissa todella vähäsanainen.

– En pääse ylemmäs, Ogier kuittasi happamasti naureskellen ja päätti haastattelun siihen.

Kisaa johtava Oliver Solberg ajoi maaliin rauhallisesti ilman riskejä ja jäi 8,5 sekuntia Evansin ja Fourmaux'n pohjista. Solberg johtaa Evansia yhä 50,8 sekunnilla.

Sunnuntaina ajetaan vielä kolme erikoiskoetta.

EK 14 Col de Braus / La Cabanette 1 (12,5 km)*:

sija: kuljettaja: talli: aika/ero: 1. Adrien Fourmaux Hyundai 13.55,3 1. Elfyn Evans Toyota +0,0 3. Thierry Neuville Hyundai +7,2 4. Oliver Solberg Toyota +8,5 5. Jon Armstrong M-Sport +14,4 6. Sebastien Ogier Toyota +15,9 7. Takamoto Katsuta Toyota +25,1 8. Hayden Paddon Hyundai +28,3 9. Josh McErlean M-Sport +30,8

*Vain pääluokan kuljettajat huomioitu

Monte Carlon MM-ralli, kokonaistilanne EK14/17: