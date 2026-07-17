Sami Pajari ajoi jo viidennen pohja-aikansa Viron MM-rallissa.

Pajari on ollut nopein rallin avauspäivän jokaisella erikoiskokeella.

Päivän neljännellä pätkällä, reilun 21 kilometrin Raanitsan toisella vedolla, Pajari löi Toyotan tallikaverinsa Oliver Solbergin 4,9 sekunnilla. Seuraavalla Karaskin erikoiskokeella kärkikaksikon välinen ero kasvoi jälleen kaksi sekuntia lisää 11,1 sekuntiin.

Hyundain Adrien Fourmaux ja Thierry Neuville ovat kokonaistilanteessa seuraavina. Toyotan tallikavereiesta Sebastien Ogier on jäänyt Pajarista lähes 25 ja Elfyn Evans jo 39 sekuntia.

– Tuli kyllä hyvin taas. Kyllä siinä tietää jo ajaneensa, mutta yritän vain nauttia. Tulemme sen, minkä pääsemme, Pajari sanoi nelospätkän maalissa.

Esapekka Lappi on ollut avauspäivän pahoissa ongelmissa. Neljännellä erikoiskokeella tuli jo kohtuulliset kahdeksan sekuntia tappiota kärkeen.

– Oli kyllä hyvä pätkä, ja tultiin kyllä aika lujaa mielestäni. Tuntui hienolle, mutta kello ei tykkää yhtään. Hitain olen edelleen ja olen kyllä aika kaikkeni antanut. En ymmärrä, mistä on kyse, Lappi valitteli.

Viidennen erikoiskokeen jälkeen Lappi oli maalissa 4,9 sekuntia kärjestä, mikä oli 12 kilometrille liikaa.

– Hyvin tuli tämäkin, että ei minulla mitään valittamista ole omasta ajamisestani. Kyllä me koetamme tulla, mutta mieltä vetää matalaksi aina, kun näkee tuon ajan. Varsinkin, kun olet hitain, se nakertaa aika lailla kuin pientä oravaa, Lappi harmitteli.

EK4 Raanitsa 2: