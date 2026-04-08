Tämä löytyy aina The 69 Eyes -yhtyeen raiderista: "On sakastissakin"

2:19 Dokumentissa seurataan goottirokkarin arkea Utsjoen seurakunnassa. Koko dokumentti nyt MTV Katsomossa.

Julkaistu 45 minuuttia sitten

MTV VIIHDE – VILLE KORMILAINEN

MTV Katsomon dokumentissa The 69 Eyes -yhtyeen laulaja Jyrki 69 kertoo, mikä yhtäläisyys on bändin backstagen ja kirkon sakastin välillä. Peili on yksi niistä asioista, joka löytyy aina The 69 Eyesin keikkapaikan takahuoneesta. – Meillä lukee raiderissa, että olisi hyvä, että takahuoneessa olisi peili, Jyrki Linnankivi kertoo Jyrki 69 – pimeydestä valoon -dokumentissa. Sama elementti löytyy myös täysin toisesta ympäristöstä. – Sakastissakin on aina iso peili. Toisessa todellisuudessa Jyrki 69 valmistautuu lavalle, tarkistaa peilikuvansa ja odottaa hetkeä ennen keikan alkua. Toisessa hän seisoo Utsjoen kirkon sakastissa, pukee alban ylleen ja valmistautuu jumalanpalvelukseen. – Sakastissa myös rukoillaan ennen hengellisiä toimituksia. Senkin voisin kyllä tuoda backstagelle, Linnankivi pohtii. Asian ytimessä.doc: Jyrki 69 – pimeydestä valoon Jyrki 69 vaihtoi keikkalavat alttariin ja lähti Utsjoelle. Mitä tapahtuu, kun goottirokkarista tulee pappi? 22:21

Dokumentti on nyt katseltavissa MTV Katsomossa ja keskiviikkona 8.4. MTV3-kanavalla klo 21.30.

"Seurakunta oli mun harrastus"

Monelle suomalaiselle bändille ensimmäinen esiintymispaikka ei ole ollut klubi tai festari, vaan seurakunta. Sama tilanne oli myös Linnankivellä, sillä hänen perheellään ei ollut mahdollisuutta kalliisiin harrastuksiin.

– Mun lapsuus oli sellainen, että seurakunta oli harrastus, johon mulla oli varaa. Kävin seurakunnan poikakerhoissa ja leireillä.

Ensimmäiset askeleet musiikkiin syntyivät juuri siellä.

– Mä olen itse aloittanut seurakunnassa soittamalla nokkahuilua. Suomalaisessa musaskenessä seurakunta on aina tarjonnut soittopaikan. Esimerkiksi Hanoi Rocks on aloittanut Töölössä seurakunnan tiloissa.

Dokumentissa Linnankivi vierailee paikallisen Gássá-bändin harjoituksissa.

Utsjoella Linnankivi kohtaa saman ilmiön uudelleen vuosikymmeniä myöhemmin.

Paikallisista nuorista koostuva Gássá-bändi harjoittelee seurakunnan tiloissa. Linnankivi seuraa sivusta, kuuntelee ja antaa neuvoja.

– Mun mielestä te kaikki olette staroja, Linnankivi sanoo nuorille muusikoille.

Rock ja kirkko ovat yllättävän lähellä toisiaan

Vaikka rokkilavat ja kirkko voivat näyttää erilaisilta, Linnankivi näkee niissä paljon samaa.

– Jumalanpalvelus ei ole mikään keikka. Sä olet siellä seurakunnan kanssa ottamassa yhteyttä ylemmäs ja korkeammalle. Toisaalta keikallekin menen palvelemaan ja tuon sitä energiaa sinne lavalle.

Linnankivi saa ohjeistusta liturgisiin lauluihin Utsjoen seurankunnan kirkkoherra Anu Sorjoselta.

Pitkä ura The 69 Eyesin kanssa on opettanut oman tavan olla yhdessä. Hommat tehdään tosissaan, mutta siviiliasioista ei bänditovereiden kanssa juuri puhuta. Tästä syystä esimerkiksi pappisharjoittelu Utsjoella ei herättänyt bändissä suurta keskustelua.

– Meillä oli yksi keikka tässä välissä ja pakussa joku kysyi, että mites Utsjoki. Mä sanoin, että ei mitään. Mut se on meidän bändin staili ja sen takia ollaan soitettu vuosikymmeniä.

– Kun mennään lavalle, niin sit räjähtää. Muuten jokaisella on oma game, Linnankivi kertoo dokumentissa bändin dynamiikasta.

Asenne maailmaan on muuttunut

Viisi vuotta teologiaa opiskellut Linnankivi on huomannut oman asenteensa maailmaan muuttuneen viimeisten vuosien aikana.

– Ehkä kuuluisin kuva musta on otettu Whisky A Go-Go:n edessä Los Angelesissa. Näytän keskisormea. Se oli se mun asenne maailmaan, mutta se ei ole enää sitä. On mulla edelleen se fuck you tallella, mutta ei se ole tarpeen. Minussa on enemmänkin kuin se.

Utsjoella teologiharjoittelussa toiminut Linnankivi ei ollut kaikille paikallisille tuttu hahmo entuudestaan. Eläkeläinen Väinö Guttorm kertoo dokumentissa ensireaktiostaan.

– Kun kuulin ensimmäistä kertaa, että olet tulossa työharjoitteluun, kävin googlaamassa, että kuka on Jyrki 69. Siellä luki, että goottirokkari. Täytyy sanoa, että ensin vähän mietin, että mikä homma. Mutta kaikki on mennyt oikein hyvin, Guttorm kertoo.

