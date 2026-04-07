Eeva Eloranta muisteli Huomenta Suomen haastattelussa elämänmuutosta, jonka hän ja hänen puolisonsa tekivät 90-luvulla.

Näyttelijä Eeva Eloranta, 71, ja hänen puolisonsa tekivät 90-luvun puolivälissä suunnanmuutoksen elämässään ja muuttivat pääkaupunkiseudun hulinasta Etelä-Savoon maaseudun rauhaan, jossa he perustivat perheen.

Ystävät pääkaupunkiseudulla uumoilivat, että pari olisi jo vuoden kuluttua muuttanut takaisin Helsinkiin.

– Mutta emme me olleet, Eloranta muisteli Huomenta Suomen sohvilla tiistaiaamuna.

– Tietysti siinä käy niin, että kun lapset menevät ensin päiväkotiin ja sitten kouluun, niin heille tulee oma ystäväpiiri. Se on semmoinen juttu, että ei sieltä niin vain pompata muualle ja rikota kaikkia kuvioita, koulunkäyntiä ja ystäväpiiriä, minkä lapset ovat hankkineet, hän jatkoi.

Nykyään jälleen Helsingissä asustava näyttelijä rakasti asua maaseudun puhtaudessa ja rauhassa. Päätös muuttaa pois pääkaupunkiseudulta oli oikea, vaikka se syntyikin täysin impulsiivisesti.

– Me vain saimme päähämme, että tuonne me muutamme, kun näimme upean talon myynti-ilmoituksen. Hupsista, yhtäkkiä asuimme siellä, hän kertasi.

Elorannan mieleen ovat jääneet päätöksen impulsiivisuudesta kielivät sanat, jotka hän lausui muuton jälkeen puolisolleen.