Eeva Elorannan palavan kirjoittamisinnon ja kovan kirjoitustahdin taustalla on MS-taudin myötä tullut oivallus.

Pitkän uran teatterimaailmassa, valkokankailla ja televisiossa tehnyt näyttelijä Eeva Eloranta, 71, on ottanut viime vuosina haltuun uuden ammatin ja ryhtynyt kirjailijaksi. Hänen ensimmäinen romaaninsa Mistä löytäisin uskollisen sydämen julkaistiin tammikuussa 2024, ja viime viikolla päivänvalon näki hänen toinen teoksensa Yhdeksän karaatin unelmat.

Kirjoissaan Eloranta sukkuloi eri-ikäisten henkilöhahmojen elämissä, ja niihin eläytymisessä häntä on auttanut monivuotinen tausta näyttelijänä. Nyt hänellä on työn alla jo kolmas teos, rikosromaani.

Palavan kirjoittamisinnon ja erityisesti kovan kirjoitustahdin taustalla on MS-tauti, josta Eloranta sai diagnoosin yhdeksän vuotta sitten.

– Tämä tahti, millä julkaisen, lähtee oivalluksesta, että niin kauan, kun käteni pelaavat ja näen silmilläni, niin minun täytyy tehdä kiihkeästi sitä mitä eniten rakastan, eli kirjoittaa romaaneja ja fiktiota, Eloranta kertoi Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa keskiviikkona.

MS-tauti on liikunta- ja toimintakykyyn vaikuttava keskushermoston sairaus. Sen oireet ovat erilaisia eri henkilöiden välillä. Tautiin liittyy monia erityyppisiä oireita, jotka voivat esiintyä eri puolilla kehoa.

– Yksi on se, että kädet voivat mennä sellaiseen kuntoon, että keitetyn perunan pilkkominen lautasella ei onnistu, kun käsistä menee kaikki voima. Toinen todella ikävä oire on, että ihmiseltä saattaa mennä näkö tai näköaisti saattaa häiriintyä niin pahoin, että se vaikuttaa ihan kaikkeen, Eloranta sanoi.

– Tämä ajaa minua. Yritän koko ajan olla edellä taudin pahentumista, hän jatkoi.

Kirjoittamisen lisäksi Eloranta on edelleen tehnyt töitä näyttelijänä. Kesällä hän esimerkiksi tähditti Katariina ja Munkkiniemen kreivi -näytelmää 29 esityksen verran.

Eloranta on vastaisuudessakin avoin erilaisille roolitöille.

– Kyllä minä olen käytettävissä, totta kai, mutta olen tuonut esiin rajoitukseni. Joudun usein käyttämään keppiä, niin kuin tuossa kesäteatteriesityksessäkin. Jaksamiseni on vähän rajoitettua, koska MS on pikkuisen uuvuuttavakin tauti, hän sanoi.

– Aina olen valmis neuvottelemaan. Uusiin ohjaajiin ja näyttelijöihin on valtavan upeaa tutustua, koska se tuo jatkuvuuden tunnetta omaankin elämääni. Että kun minä poistun, niin muut jatkavat, hän jatkoi.

71-vuotias Eloranta voisi ikänsä puolesta viettää tällä hetkellä leppoisia eläkepäiviä. Se ei kuitenkaan häntä houkuttele.

– Kyllä minä kirjoitan niin pitkälle kuin käteni pelaavat, minä näen, ajatus kulkee ja minulla on palava into kirjoittaa ja luoda fiktiivisiä maailmoja.

Mistä Elorannan uusin teos Yhdeksän karaatin unelmat kertoo? Katso erikoishaastattelu kokonaisuudessaan yllä olevalta videolta!