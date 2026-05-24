Puoluesihteerille ei ollut kilpailijoita.
SDP:n puoluekokous valitsi Mikkel Näkkäläjärven puoluesihteeriksi jatkokaudelle vuoteen 2028 asti. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita.
Rovaniemeläinen Näkkäläjärvi on toiminut puoluesihteerinä vuodesta 2023. Hän on 35-vuotias.
Näkkäläjärvi sivusi kiitospuheessaan SDP:n sisäisiä linjaeroja muun muassa julkista taloutta ja rajaturvallisuutta koskevissa asioissa. Hän kuvaili sitä valtavaksi rikkaudeksi.
SDP:n puoluekokous kestää lauantaista maanantaihin. Puolue kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmastaan tuleville vuosille.
Tänään sunnuntaina käydään myös puolueen varapuheenjohtajavaali. Kolmen varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee viisi ehdokasta.
2:23Eilen puoluekokouksessa päätettiin, että Antti Lindtman jatkaa SDP:n puheenjohtajana.