SDP:n puoluekokous valitsi Mikkel Näkkäläjärven puoluesihteeriksi jatkokaudelle vuoteen 2028 asti. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita.



Rovaniemeläinen Näkkäläjärvi on toiminut puoluesihteerinä vuodesta 2023. Hän on 35-vuotias.



Näkkäläjärvi sivusi kiitospuheessaan SDP:n sisäisiä linjaeroja muun muassa julkista taloutta ja rajaturvallisuutta koskevissa asioissa. Hän kuvaili sitä valtavaksi rikkaudeksi.

SDP:n puoluekokous kestää lauantaista maanantaihin. Puolue kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmastaan tuleville vuosille.

Tänään sunnuntaina käydään myös puolueen varapuheenjohtajavaali. Kolmen varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee viisi ehdokasta.

2:23 Eilen puoluekokouksessa päätettiin, että Antti Lindtman jatkaa SDP:n puheenjohtajana.