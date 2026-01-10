Eduard Hallberg ajoi ulos alppihiihdon maailmancupin suurpujottelukisan avauskierroksella Adelbodenissa.
Lähtönumerolla 48 rinteeseen lähtenyt laski ulos radan alkupuoliskolla. Ensimmäisessä väliajassa Hallberg oli 39:ntenä jo 0,90 sekuntia kisaa johtavaa Marco Odermattia perässä.
Pujottelussa upeasti tällä kaudella laskenut Hallberg on laskenut suurpujottelun maailmancup-kilpailussa viimeksi viime vuoden maaliskuussa. Kaiken kaikkiaan suurpujottelukisa oli Hallbergille maailmancup-uran viides.
Hallberg pääsee sunnuntaina rinteeseen leipälajissaan pujottelussa. 22-vuotias suomalaistähti on laskenut tällä kaudella palkintokorokkeelle jo kahdesti ja on pujottelucupissa komeasti viidentenä.