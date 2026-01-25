Suomen alppitähti Eduard Hallberg onnistui Kitzbühelin maailmancup-pujottelun ensimmäisellä kierroksella mainiosti.

Läpimurtokauttaan laskeva Hallberg teki laskun aikana pieniä virheitä, mutta kirjasi itsensä silti mukaan voittotaisteluun.

Lähtönumerolla kahdeksan laskenut suomalainen meni laskunsa jälkeen toiseksi jääden 0,35 sekuntia kärkipaikkaa pitävästä Sveitsin Loic Mellardista.

Ensimmäinen kierros on vielä kesken. Hallberg on 15 laskijan jälkeen yhä toisena.

Toinen kierros käynnistyy kello 14.30.