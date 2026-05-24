Ebolan leviämismahdollisuuksista on esitetty varoituksia ja se on julistettu kansainväliseksi terveysuhaksi.
Ebolaepidemia on vaatinut jo yli 200 kuolonuhria Kongon demokraattisessa tasavallassa, maan terveysministeriö kertoo. Epäiltyjen tautitapausten määrä on ministeriön mukaan noussut lähes 900:aan.
Afrikan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus varoitti lauantaina ebolan leviämismahdollisuuksista. Tauti raivoaa erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa.
Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut ebolan kansainväliseksi terveysuhaksi.