Ranskassa on todettu ebolavirus Kongon demokraattisesta tasavallasta palanneella lääkärillä.
Ranskassa on todettu ensimmäinen ebolatapaus viime kuussa alkaneen epidemian aikana.
Virus on todettu Kongon demokraattisesta tasavallasta palanneella lääkärillä.
Potilas on terveysministeriön mukaan eristettynä ja viranomaiset jäljittävät tartuntaketjuja, kertoo le Figaro.
Tapaus oli todettu Manner-Ranskassa, mutta ministeriö ei kertonut tarkempaa paikkaa.
Kongon demokraattisessa tasavallassa epidemia on levinnyt ensimmäisen kuukauden aikana nopeammin kuin aiemmat ebolaepidemiat.
Juttua muokattu 24.6. kello 12.51: Lisätty kaksi viimeistä lausetta lisätietoja.