WHO:n mukaan viruksen leviämisen hillitsemiseksi on tehtävä paljon enemmän.
Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa, että ebolaepidemia leviää uusille alueille Kongon demokraattisen tasavallan koillisosassa.
WHO:n mukaan viruksen leviämisen hillitsemiseksi on tehtävä paljon enemmän. Eristyshoitopaikkoja on huomattavasti vähemmän kuin nykyisen leviämistilanteen perusteella tarvittaisiin.
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Kongon demokraattisessa tasavallassa on todettu 676 vahvistettua ebolatapausta, joista 136 on johtanut kuolemaan WHO:n viimeisimpien tietojen mukaan.
YK:n lastenjärjestö Unicef varoittaa, että lasten tartuntamäärä saattaa kasvaa tulevina viikkoina.