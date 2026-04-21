Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa on langettanut lyhyen ajan sisällä jo toiset sakot Ruotsin jalkapalloliitolle länsinaapurin maajoukkueen kannattajien käyttäytymisen vuoksi.

Ruotsi eteni jalkapallon MM-kisoihin, kun se voitti MM-jatkokarsinnoissa Puolan maaliskuun lopussa Tukholmassa Strawberry Arenalla. Katsomon puolella ei ylletty yhtä suuriin urotekoihin, sillä osa sinikeltaisten kannattajista buuasi Puolan kansallislaulun aikana. Fifa antoi Ruotsille tästä johtuen 90 000 kruunun eli noin 8300 euron sakot.

– Olemme pahoillamme tapahtuneesta ja jaamme Fifan näkemyksen, että vieraidemme kansallislaululle buuaaminen on epäkunnioittavaa. Emme halua nähdä tällaista käytöstä yleisöltämme, Ruotsin jalkapalloliiton pääsihteeri Niclas Carlnen sanoi Aftonbladetin mukaan.

Ruotsi sai aiemmin maksettavakseen 5500 euron sakot, kun kannattajat buuasivat Sveitsin kansallislaululle maiden kohdatessa lokakuussa MM-karsinnoissa.

– Olemme erittäin iloisia kannattajiemme osoittamasta uskollisuudesta ja sitoutumisesta, arvostamme sitä. Mutta haluamme tehdä tässä selväksi: kansallislaulujen soidessa on käyttäydyttävä kunniallisesti, Carlnen sanoi.

Ruotsi on selviytynyt MM-kisoihin historiansa aikana nyt 13 kertaa. Edellisen kerran se otti turnaukseen osaa Venäjällä vuonna 2018.

Ruotsi pelaa tulevana kesänä samassa F-lohkossa yhdessä Hollannin, Japanin ja Tunisian kanssa. Viimeiseksi mainittu asettuu Ruotsin ensimmäiseksi vastustajaksi kesäkuun 15. päivä Suomen aikaa viideltä aamulla.