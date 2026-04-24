Poliisi pyytää vihjeitä Helsingissä kadonneesta miehestä.

Poliisi etsii Helsingissä Rastilassa kadonnutta 69-vuotiasta miestä.

Mies on nähty viimeksi huhtikuun alussa.

Poliisi on julkaissut miehen tuntomerkit. Hän on 175 senttimetriä pitkä ja hänellä on harmaat, lyhyet hiukset.

Viimeisten tietojen mukaan miehellä on yllään tummansiniset farkut ja harmaat kengät. Mukana on myös kävelykeppi.

Vihjeistä tai havainnoista voi ilmoittaa puhelimitse, viestillä tai Whatsapp-viestillä numeroon 050 562 5433 tai sähköpostitse kadonneet.helsinki@poliisi.fi.