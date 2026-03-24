Liverpoolia vuosina 2015-2024 valmentanut saksalainen menestysluotsi Jürgen Klopp ei varsinaisesti haikaile takaisin valmennustehtäviin. Liverpoolin pelilliseen ja tulokselliseen loistoon seuran heikkojen vuosien jälkeen nostanut Klopp on toiminut viime vuodet Red Bullin kansainvälisten jalkapallotoimintojen johtajana.

Jätettyään Liverpoolin Klopp piti sapattivapaata ennen tarttumistaan energiajuomajätin jalkapallopestiin. Saksalaistoimittajien edessä maanantaina ollut Klopp vakuutti olevansa tyytyväinen elämäänsä sellaisena kuin se on nyt.

– Sen jälkeen kun lähdin Liverpoolista, en edes tiennyt, milloin ottelut pelattiin. Irrottauduin täysin. Olen nauttinut urheilun harrastamisesta, elämästä, lastenlasten kanssa ajan viettämisestä – täysin normaaleista asioista tietäen etten palaisi valmentajaksi. Nyt olen 58-vuotias. Jos aloittaisin valmentamisen uudelleen 65-vuotiaana, kaikki muistuttaisivat minua lopettamispuheistani. No, sanoisin heille, että tarkoitin sitä tuolloin vakavasti. Mutta rehellisesti ottaen koen, että en jää mistään paitsi, Klopp sanoi maanantaina saksalaistoimittajille.

Liverpoolissa Valioliigan ja Mestarien liigan kertaalleen voittanut Klopp pitää ovea siis auki valmentamiselle vielä tulevaisuudessa. Saksan jalkapallomaajoukkueen luotsaaminen saattaa tulla kysymykseen, mutta ei vielä.

Red Bullin palkkalistoilla on alkamassa toinen vuosi, ja Kloppin vaikutuspiiriin jättifirman verkostossa kuuluvat Bundesliiga-seura RB Leipzig, itävaltalainen Red Bull Salzburg, MLS-seura New York Red Bulls, Red Bull Bragantino Brasiliassa ja RB Omiya Ardija Japanissa.

– Mitä tulee tulevaisuuteen, en ole vielä valmis päävalmentajana. Joten kuka tietää, mitä luvassa on tulevina vuosina. Mutta tällä hetkellä tekeillä ei ole minkäänlaisia suunnitelmia.

Viime aikoina Klopp on yhdistetty huhuissa seuraavaa päävalmentajaa etsivään Real Madridiin.

– Jos Real Madrid olisi soittanut, olisimme kuulleet siitä jo, mutta kyse on pelkästä hölynpölystä. He eivät ole kertaakaan edes soittaneet. He eivät soittaneet edes agentilleni, Klopp väitti.