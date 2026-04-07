Italialainen jalkapalloilu koki massiivisen pettymyksen, kun maa jäi kolmatta kertaa peräkkäin ulos jalkapallon MM-kisoista. Jatkokarsinnoissa rangaistuspotkukilpailun jälkeen Bosnialle hävinnyt nelinkertainen maailmanmestari on pakotettu rakenteellisiin muutoksiin, jos kesän 2021 Euroopan mestari mielii takaisin terävimmälle huipulle.

Serie B:n tämän kauden maalipörssiä 21 osumalla johtava Pohjanpalo on nähnyt Italian surun läheltä.

– Sanotaan, että pettymys ei edes kuvaile sitä fiilistä, mikä koko maassa tällä hetkellä vallitsee, Pohjanpalo sanoi MTV Urheilun jalkapallostudiossa etäyhteyden välityksellä.

– Futis on hieno laji. Pienet asiat kentällä voivat muuttaa voimasuhteita ja ihan ansaitusti Bosnia meni kisoihin.

MTV Urheilun asiantuntija Mehmet Hetemaj kiisti olleensa yllättynyt Italian putoamisesta ja luetteli kolmen kohdan muutosohjelmansa maan jalkapallolle.

– Seurojen on saatava enemmän kakkosjoukkueita kolmannelle sarjatasolle. Nyt niin on vain Juventuksella, Atalantalla, AC Milanilla ja Interillä. Toivottavasti myös tästä 5-3-2-muodostelmasta luovutaan vihdoin ja viimein, koska se ei tuota laitapelaajia. Italialla ei ole oikeastaan yhtäkään laitapelaajaa, joka pystyy ohittamaan vastustajia.

