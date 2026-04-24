Suomen Palloliiton vastalauselautakunta on hyväksynyt FC Pohun tekemän valituksen 14.4 pelatusta Suomen Cupin ottelusta.
Jalkapallon Veikkausliigaseura IF Gnistanin ja seitsemän sarjatasoa alempana pelaavan FC
Gnistanin 2–0-voittoon päättyneen ottelun tulos on nyt merkitty FC Pohu/CJ Unitedin 3–0-voitoksi.
Palloliiton suorittamassa tarkastuksessa kävi ilmi, että kaikkien Gnistanin pelaajien pelaajasopimuksia ei ollut tallennettu pelipaikkajärjestelmään, kuten kilpailumääräykset ja Miesten Suomen Cupin 2026 säännöt edellyttävät.
Vitosessa pelaava joukkue jatkaa siis pelejään Suomen Cupissa. Pääsarjassa pelaavan Gnistanin tie sen sijaan päättyy.
Gnistan peluutti ottelussa normaalista kokoonpanostaan poiketen viittä seuran B-junioria. FC Pohu/CJ United -ottelu jäi Gnistanin ainoaksi tämän kauden Suomen Cupissa.
Gnistanin oli määrä kohdata seuraavalla Suomen Cupin kierroksella Kakkosessa pelaava EBK.
Valitusmaksu on määrätty palautettavaksi FC Pohu/CJ Unitedille.