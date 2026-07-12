Aarni Mikkola kertoo somepäivityksessään, että hypätessään taksiin dragmeikki kasvoillaan hän stressaa joka kerta sitä, millaista kohtelua saa.

Meikkitaiteilija ja drag-artisti Aarni Mikkola kertoo Instagramissa tökeröstä kysymyksestä, jonka taksikuski oli esittänyt hänelle hänen ollessaan tämän asiakkaana.

Mikkolan mukaan kuski oli tiedustellut, onko hän mies vai nainen.

– Vastasin: "Olen maksava asiakkaasi, mutta kuningatar niille, jotka maksavat minulle". Sitten oli muuten kuski hiljainen, Mikkola kertoo postauksessaan.

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Tilanne tapahtui Mikkolan ollessa matkalla kuvauksiin. Hypätessään taksiin dragmeikki kasvoillaan hän stressaa joka kerta sitä, millaista kohtelua saa.

– Etenkin, jos vain naama/peruukki laitettu sekä muuten miehen vaatteissa, hän sanoo postauksessaan.

Mikkola alleviivaa, ettei taksikuskin kuulu esittää tällaista kysymystä yhdellekään asiakkaalle.

– Vaikka minä osasin suhtautua tilanteeseen esiintyjänä huumorin kautta ja näpäyttää kuskia takaisin, niin jollekin tällainen kysymys voi olla helvetin suuri ahdistus, hän huomauttaa.